В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 8 см, а основание 12 см. Найдит?? его периметр.
Математика
В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 8 см, а основание 12 см. Найдит?? его периметр.
Ответ(ы):
Гость:
Если я правильно понял, то надо: 1) 8*2=16 (см)-площадь 2 боковых сторон 2) 12+16=28(см) Ответ: 28 сантиметров периметр треугольника.
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