Какая мораль в басне галка и кувшин
Литература
Какая мораль в басне галка и кувшин
Ответ(ы):
Гость:
Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. Галке нельзя было достать.Она стала кидать в кувшин камушки и столько наклала, что вода стала выше и можно было пить.
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