20x+x-12=0 найти отрицательный корень

Алгебра
20x+x-12=0 найти отрицательный корень
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20x+x - 12=0 21x - 12=0 21x=12 x=12 : 21 x=4 / 7 Ответ: 4 / 7 . Получился положительный корень , отрицательный бы никак не получился .
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