Произнеси слово,и определи есть ли в нём орфограмма лодка,трубка,солнце
Русский язык
Произнеси слово,и определи есть ли в нём орфограмма лодка,трубка,солнце
Ответ(ы):
Гость:
Непроизносимая согласная в корне в слове солнце .
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