Помогите решить задачу и записать условие задачи. Гномы для Белоснежки изготови??и 2 колье с 20 сапфирами в каждом и 4 подвески с 10 изумрудами в каждом.Сколько всего драгоценных камней использовали гномы?

Математика

Помогите решить задачу и записать условие задачи. Гномы для Белоснежки изготови??и 2 колье с 20 сапфирами в каждом и 4 подвески с 10 изумрудами в каждом.Сколько всего драгоценных камней использовали гномы?

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