Пилить, тащить, косить, возить,любить, плакать,

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Пилить, тащить, косить, возить,любить, плакать,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пилящий дрова Тащущий воз Косящий траву Возящий груз Любящий Родину Плачущий ребенок
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