Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов.Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?

Математика
Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов.Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?
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