Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов.Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?

Математика

Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов.Сколько сухофруктов получится из 152 кг свежих фруктов?

Автор: Гость