Про какую экскурсию ты мечтаешь? Что там хочешь увидеть? Написать рассказ 7-10 предложений (на украинском)
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Про какую экскурсию ты мечтаешь? Что там хочешь увидеть? Написать рассказ 7-10 предложений (на украинском)
Ответ(ы):
Гость:
Я хотіла б,принагоді, відвідати національний дендрологічний парк Софіївку, в місті Умань.Це кажуть однин з найкращих місць, створений людськими руками. Дізнатися про історію створення парка. Почути романтичну історію кохання першого власника парку.Проїхатись на човні по печерам. Побачити великий фонтан у вигляді змії. Я гадаю,що це має бути найдивовижною пригодою.
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