Про какую экскурсию ты мечтаешь? Что там хочешь увидеть? Написать рассказ 7-10 предложений (на украинском)

Гость: Гость:

Я хотіла б,принагоді, відвідати національний дендрологічний парк Софіївку, в місті Умань.Це кажуть однин з найкращих місць, створений людськими руками. Дізнатися про історію створення парка. Почути романтичну історію кохання першого власника парку.Проїхатись на човні по печерам. Побачити великий фонтан у вигляді змії. Я гадаю,що це має бути найдивовижною пригодою.