Как решить задачу Когда почтальон разложил в 5 ящиков 2 газеты,то у него в сумке осталось еще 10 газет.Сколько газет почтальона в сумке??.

Математика

Как решить задачу Когда почтальон разложил в 5 ящиков 2 газеты,то у него в сумке осталось еще 10 газет.Сколько газет почтальона в сумке??.

Автор: Гость