Как решить задачу Когда почтальон разложил в 5 ящиков 2 газеты,то у него в сумке осталось еще 10 газет.Сколько газет почтальона в сумке??.

Математика
Как решить задачу Когда почтальон разложил в 5 ящиков 2 газеты,то у него в сумке осталось еще 10 газет.Сколько газет почтальона в сумке??.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5*2=10 разложил почтальон 10+10=20 всего газет
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