В одной клетке сидит 9 попугайчиков . В другой клетке сидят канарейки .Их 2 раза по столько попугайчиков .Сколько всего конореек.

Математика

В одной клетке сидит 9 попугайчиков . В другой клетке сидят канарейки .Их 2 раза по столько попугайчиков .Сколько всего конореек.

Автор: Гость