В одной клетке сидит 9 попугайчиков . В другой клетке сидят канарейки .Их 2 раза по столько попугайчиков .Сколько всего конореек.

Математика
В одной клетке сидит 9 попугайчиков . В другой клетке сидят канарейки .Их 2 раза по столько попугайчиков .Сколько всего конореек.
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Гость:
9*2=18(конореек) Ответ:18 конореек
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