В одной клетке сидит 9 попугайчиков . В другой клетке сидят канарейки .Их 2 раза по столько попугайчиков .Сколько всего конореек.
Математика
В одной клетке сидит 9 попугайчиков . В другой клетке сидят канарейки .Их 2 раза по столько попугайчиков .Сколько всего конореек.
Ответ(ы):
Гость:
9*2=18(конореек) Ответ:18 конореек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даны глаголы в форме настоящего и будущего времени.Образуй форму повелительного ??аклонения единственного и множественного числа отвечаю, помогу...
Русский язык