Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воздухе?
Биология
Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воздухе?
Ответ(ы):
Гость:
Микробиологические показатели воздуха. Воздух может содержать микроорганизмы,которые вызывают заболевания человека и загрязняют пищевые продукты. ... Ввоздухе пищевых производственных цехов должно присутствовать не более 100-500..
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