Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воздухе?

Биология
Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воздухе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Микробиологические показатели воздуха.  Воздух может содержать  микроорганизмы,которые вызывают заболевания человека и загрязняют  пищевые продукты. ... Ввоздухе пищевых производственных цехов должно  присутствовать не  более 100-500..
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