Выразите в часах 34, 1сутки 9 часов 16 минут.

Математика
Выразите в часах 34, 1сутки 9 часов 16 минут.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что такое 34? сутки месяца или что..?
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