Чем круглые черви отличпются от плоских?
Биология
Чем круглые черви отличпются от плоских?
Ответ(ы):
Гость:
Круглые-они немного толстые и не тонкие они похожи на жир но они ещё похожи на круг. плоские-тонкие не круглые не овальные они просто плоские как ручка и карандаш, Они почти похожи но у них форма другая
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