Прочитайте. 1) ) Зелень травы, зеленая листва, зеленеют весной. 2) Грустное настроение, грусть в глазах , грустно смотрит, грустить о родине. 3) Звонко поет , звонят в дверь, звонкий голос, звон колоколов. Какой частью речи явл...
Русский язык
Прочитайте. 1) ) Зелень травы, зеленая листва, зеленеют весной. 2) Грустное настроение, грусть в глазах , грустно смотрит, грустить о родине. 3) Звонко поет , звонят в дверь, звонкий голос, звон колоколов. Какой частью речи является каждое из однокоренных слов? По каким признакам вы определили эти части речи? Выпишите словосочитания с именами прилагательными.
Ответ(ы):
Гость:
Зелень (что?) - существительное, зелёная (какая?) - прилагательное, зеленеют (что делают?) глагол. Грустное (какое?) - прил., грусть (что?) - сущ., грустить (что делать?) - глаг. Звонко (как?) - наречие, звонят (что делают? ) глагол, звонкий (какой?) - прил., звон (что?) - сущ.
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