Прочитайте. 1) ) Зелень травы, зеленая листва, зеленеют весной. 2) Грустное настроение, грусть в глазах , грустно смотрит, грустить о родине. 3) Звонко поет , звонят в дверь, звонкий голос, звон колоколов. Какой частью речи явл...

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Прочитайте. 1) ) Зелень травы, зеленая листва, зеленеют весной. 2) Грустное настроение, грусть в глазах , грустно смотрит, грустить о родине. 3) Звонко поет , звонят в дверь, звонкий голос, звон колоколов. Какой частью речи является каждое из однокоренных слов? По каким признакам вы определили эти части речи? Выпишите словосочитания с именами прилагательными.

Автор: Гость