Объясните, почему Галина Ивановна сделала исправления. Выполни в своей тетради работу над ошибками Бегал по двару щенок, Видит пирага кусок, Под крыльцо залес т съел Завазился, засопел.

Русский язык

Объясните, почему Галина Ивановна сделала исправления. Выполни в своей тетради работу над ошибками Бегал по двару щенок, Видит пирага кусок, Под крыльцо залес т съел Завазился, засопел.

Автор: Гость