Объясните, почему Галина Ивановна сделала исправления. Выполни в своей тетради работу над ошибками Бегал по двару щенок, Видит пирага кусок, Под крыльцо залес т съел Завазился, засопел.

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Объясните, почему Галина Ивановна сделала исправления. Выполни в своей тетради работу над ошибками Бегал по двару щенок, Видит пирага кусок, Под крыльцо залес т съел Завазился, засопел.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бегал по двору щено, Видет Перова кусок, под крыльцо залес и съел Завалился,засапел
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