Как понять спряжения? Как их легче запомнить? Помогите пожалуйста. ЭТО СРОЧНО!!!

Русский язык
Как понять спряжения? Как их легче запомнить? Помогите пожалуйста. ЭТО СРОЧНО!!!
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