Как называют бактерии, которые вызывают болезни
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Как называют бактерии, которые вызывают болезни
Ответ(ы):
Гость:
Так и называют помойму.... Еще может быть паразитические иди вредоносные
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