Нам на листе задали 10 задач. 5 из них я не понимаю... Из одного города одновременно ?? противоположных направлениях выехали два велосипедиста. Их скорости 15 км/ч и 17 км/ч. Какой путь проехал каждый велосипедист, когда расст...

Математика

Нам на листе задали 10 задач. 5 из них я не понимаю... Из одного города одновременно ?? противоположных направлениях выехали два велосипедиста. Их скорости 15 км/ч и 17 км/ч. Какой путь проехал каждый велосипедист, когда расстояние между ними было 128 км

Автор: Гость