Решите уравнение: (3/4х - 2/3)*15= 8 A)2,4 B)1,6 C)5 1/3 D)1 1/7

Математика
Решите уравнение: (3/4х - 2/3)*15= 8 A)2,4 B)1,6 C)5 1/3 D)1 1/7
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