Решите уравнение: (3/4х - 2/3)*15= 8 A)2,4 B)1,6 C)5 1/3 D)1 1/7
Математика
Решите уравнение: (3/4х - 2/3)*15= 8 A)2,4 B)1,6 C)5 1/3 D)1 1/7
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Про какую экскурсию ты мечтаешь? Что там хочешь увидеть? Написать рассказ 7-10 предложений (на украинском)
Другие предметы
Математика
Нам на листе задали 10 задач. 5 из них я не понимаю... Из одного города одновременно ?? противоположных направлениях выехали два велосипедиста. И...
Математика
Каждый зритель, пришедший на спектакль "Королевский жираф", принес с собой либо од??у дохлую кошку, либо два кочана гнилой капусты, либо три тухлых...