Из 8 кг свежих фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. сколько сухофруктов получит??я из 152 кг свежих фруктов?

Математика

Из 8 кг свежих фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. сколько сухофруктов получит??я из 152 кг свежих фруктов?

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