Из 8 кг свежих фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. сколько сухофруктов получит??я из 152 кг свежих фруктов?
Математика
Из 8 кг свежих фруктов получается 2кг 500г сухофруктов. сколько сухофруктов получит??я из 152 кг свежих фруктов?
Ответ(ы):
Гость:
1) 2500:8 = 312,5(получается из одного кг) 2) 312,5 * 152 = 47500
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Из 8 кг свежих фруктов получается 2 кг 500 г сухофруктов. Сколько сухофруктов получ??ться из 152 кг свежих фруктов?
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