добрый день1 Напишите сочинение о Дедушке Морозе с планом и заголовком . Пожалуйста ( и можно в главных ролях кота и еще кого то)
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добрый день1 Напишите сочинение о Дедушке Морозе с планом и заголовком . Пожалуйста ( и можно в главных ролях кота и еще кого то)
Ответ(ы):
Гость:
Заголовок(дедушка мороз) Жил был Дедушка Мороз в своей холодной избе на пригорке. Наступила зима он стал готовить подарки. Но нескольким детям он их не готовил потомушто они себя плохо вели . А в это время дети делали снеговики в форме деда мороза. Он любил всех детей но запомните дети нодо вести себя хорошо а то подарки будут плохие от деда морозит или их и не буде (КОНЕЦ)
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