На двух участках посадили 8 мешков картофеля.С одного собрали 45 мешков картофеля,а с другого на 18 мешков меньше.Во сколько раз больше собрали картофеля,чем посадили?
Математика
На двух участках посадили 8 мешков картофеля.С одного собрали 45 мешков картофеля,а с другого на 18 мешков меньше.Во сколько раз больше собрали картофеля,чем посадили?
Ответ(ы):
Гость:
45-18=27 м- собрали со 2 участка 45+27=72 м-собрали с 2 участков 72:8=9 раз ответ: в 9 раз собрали больше картофеля, чем посадили
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