На двух участках посадили 8 мешков картофеля.С одного собрали 45 мешков картофеля,а с другого на 18 мешков меньше.Во сколько раз больше собрали картофеля,чем посадили?

Математика

На двух участках посадили 8 мешков картофеля.С одного собрали 45 мешков картофеля,а с другого на 18 мешков меньше.Во сколько раз больше собрали картофеля,чем посадили?

Автор: Гость