Столбиком пример(скапируйте его потом допишите) +1362 420 -------

Математика
Столбиком пример(скапируйте его потом допишите) +1362 420 -------
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
+1362                                                                                                                   420                                                                                                                  1782))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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