Чтобы сшить один костюм нужно 4 метра 25 сантиметров костюмной ткани сколько ткани нужно для пошива 24 таких костюмов

Математика

Чтобы сшить один костюм нужно 4 метра 25 сантиметров костюмной ткани сколько ткани нужно для пошива 24 таких костюмов

Автор: Гость