Чтобы сшить один костюм нужно 4 метра 25 сантиметров костюмной ткани сколько ткани нужно для пошива 24 таких костюмов
Математика
Чтобы сшить один костюм нужно 4 метра 25 сантиметров костюмной ткани сколько ткани нужно для пошива 24 таких костюмов
Ответ(ы):
Гость:
4метра 25 см*24= 425см*24=10200см=102 м ткани
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