В2 пожалуйста помогите по действиям срочно!!!! УМОЛЯЮ !!!!!!!!!
Математика
В2 пожалуйста помогите по действиям срочно!!!! УМОЛЯЮ !!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1/8 часть Например отрезок 16 делим на 2=8 8 делим на 2=4 4 делим на 2=2 2*8=16
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