Помогите, пожалуйста! Надо привести по три примера прямопропорциональной дроби, обратнопропорциональной дроби и непропорциональныx величин

Математика

Помогите, пожалуйста! Надо привести по три примера прямопропорциональной дроби, обратнопропорциональной дроби и непропорциональныx величин

Автор: Гость