Помогите, пожалуйста! Надо привести по три примера прямопропорциональной дроби, обратнопропорциональной дроби и непропорциональныx величин
Математика
Помогите, пожалуйста! Надо привести по три примера прямопропорциональной дроби, обратнопропорциональной дроби и непропорциональныx величин
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