Закончи предложения , на вопрос кто?отвечают... существительные а на вопрос Что?... например кто?... что?

Русский язык
Закончи предложения , на вопрос кто?отвечают... существительные а на вопрос Что?... например кто?... что?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На вопрос кто? отвечают одушевленные существительные, которые обозначают лиц и животных. На вопрос что? отвечают неодушевленные существительные, они обозначают предметы, растения и явления неживой природы.
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