Закончите предложения 1)От перестановки слагаемых... 2)Если к сумме двух слагаемых прибавить третье слагаемое, то... 3)От перестановки множителей... 4)Если произведение двух множителей умножить на третий множитель, то... 5...

Математика
Закончите предложения 1)От перестановки слагаемых... 2)Если к сумме двух слагаемых прибавить третье слагаемое, то... 3)От перестановки множителей... 4)Если произведение двух множителей умножить на третий множитель, то... 5)Чтобы умножить сумму на число, нужно... 6)Чтобы умножить разность на число, нужно... P.S: Даю 60 баллов
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1)от перестановки месть слагаемых значение суммы не меняется
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