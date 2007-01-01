Скажите пожалуйста что такое (Йоркский собор?)

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Йоркский собор (англ. York Minster) — готический собор в английском городе Йорке, который оспаривает уКёльнского собора звание самого большого средневекового храма на севере Европы. Здесь находится кафедраархиепископа Йоркского — высшего прелата Англиканской церкви после архиепископа Кентерберийского.Собор стоит на том месте, где принял крещение нортумбрийский король Эдвин. Строительство началось в 1220 году и продолжалось 250 лет. Освящение храма состоялось в 1472 году. Собор славится самыми большими витражными окнами средневековой Европы.В XIX веке собор несколько раз горел, причём пожар XIX века был объявлен следствием поджога со стороны религиозного фанатика Джонатана Мартина. В 1967 г. появились утверждения, что центральная башня настолько обветшала, что грозит обрушением. Следствием стали основательные реставрационные работы, которые возобновлялись в 1984 и 2007 гг.