Древнегреческая статуя посвященное простым гражданам восставшим на борьбу с тир??ном
История
Древнегреческая статуя посвященное простым гражданам восставшим на борьбу с тир??ном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тиран города Элиды Аристотим изгнал или казнил представителей местной знати и тем навлек на себя обвинения в страшной жестокости. При помощи этолийцев, восставших против него – Хилона, Гелланика, Лампида и Килона - изгнанники свергли и убили Аристотима. Этот Килон собственноручно убил тирана, бежавшего к алтарю Зевса Спасителя с мольбой о защите. Килону была поставлена статуя в Дельфах. Воздвиг статую Килону союз этолийцев .
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