Составить и решить задачу по физике по формуле Q=cm(t2-t1)
Физика
Составить и решить задачу по физике по формуле Q=cm(t2-t1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В железный котёл массой 5 кг налита вода массой 10 кг. Какое кол-во теплоты нужно передать котлу с водой для изменения их температуры от 10 до 100 Градусов по C? Вот задача При решение на помнить о том что котел и вода будут нагреваться вместе.
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