Один из смежных углов в 5 раз меньше другого. Найдите угол образовавшиеся от биссе??трисы большего угла со сторонами меньшего. Срочно пожалуйста

Математика

Один из смежных углов в 5 раз меньше другого. Найдите угол образовавшиеся от биссе??трисы большего угла со сторонами меньшего. Срочно пожалуйста

Автор: Гость