Один из смежных углов в 5 раз меньше другого. Найдите угол образовавшиеся от биссе??трисы большего угла со сторонами меньшего. Срочно пожалуйста
Математика
Один из смежных углов в 5 раз меньше другого. Найдите угол образовавшиеся от биссе??трисы большего угла со сторонами меньшего. Срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
меньший угол-х больший-5х 5х+х=180 х=30 5х=150 150:2=75град-угол между биссектрисой большего угла с ближайшей стороной меньшего. 75+30=105 град-угол между биссектрисой большего угла с дальней стороной меньшего угла.
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