При нагревании мел распадается на кислородсодержащие соединение кальция и углек??слый газ. Какие элементы входят в состав мела? Напишите названия этих элементо и запишите их с помощью химических символов.
Химия
При нагревании мел распадается на кислородсодержащие соединение кальция и углек??слый газ. Какие элементы входят в состав мела? Напишите названия этих элементо и запишите их с помощью химических символов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 = CaO + CO2 мел оксид углекислый кальция газ в состав мела входят элементы: Ca, C, O
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