При нагревании мел распадается на кислородсодержащие соединение кальция и углек??слый газ. Какие элементы входят в состав мела? Напишите названия этих элементо и запишите их с помощью химических символов.

Химия

При нагревании мел распадается на кислородсодержащие соединение кальция и углек??слый газ. Какие элементы входят в состав мела? Напишите названия этих элементо и запишите их с помощью химических символов.

Автор: Гость