Хлеб из пшеницы - морф разбор слова пшеницы
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Хлеб из пшеницы - морф разбор слова пшеницы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб из пшеницы творительный падеж мужской род хлеб из чего? из пщеницы Сушествительное
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