Что едят в британии в в Казахстане

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Что едят в британии в в Казахстане
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не интересная и простая,она лишь оригинальность и превосходность  а еда у них такая ягненок в мятном соусе овсянка с мясом и специями форель жаренный бифштекс и йоркширский пудинг  
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