Закрыть глаза и вслушаться в звуки окружающего мира, нарисовать услышанное

Окружающий мир
Закрыть глаза и вслушаться в звуки окружающего мира, нарисовать услышанное
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть пение птиц,скрежет сухих листьев,если у тебя сейчас дождь,то капанье капель дождя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Найти ответ к загадке " К цифре по букве с конца И с начала прибавьте, Чтоб слово, как песня, звучало. То слово родное, любимое наше, И нет его бли...
Ответить
Алгебра
Нужно решить пример по действиям: 60,68*(653,4+14,6-3,9-663)/3,7
Ответить
Информатика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Ответьте на вопросы. Читать correst ответа из текста
Ответить
Математика
3x^2+6=0 пожалууйста,помогите,срочно
Ответить