Закрыть глаза и вслушаться в звуки окружающего мира, нарисовать услышанное
Окружающий мир
Закрыть глаза и вслушаться в звуки окружающего мира, нарисовать услышанное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть пение птиц,скрежет сухих листьев,если у тебя сейчас дождь,то капанье капель дождя
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