Замени число 72 суммой таких двух слагаемых, чтобы легко было разделить на 4, на 3, на 6. Пожалуйста скажите очень срочно
Математика
Замени число 72 суммой таких двух слагаемых, чтобы легко было разделить на 4, на 3, на 6. Пожалуйста скажите очень срочно
Ответ(ы):
Гость:
36 это точно я проверил
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