Эпитет к слову шерсть. Пожалуйста помогите.
Русский язык
Эпитет к слову шерсть. Пожалуйста помогите.
Ответ(ы):
Гость:
Золотая шерсть, лучезарная, шёлковая.
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