Решить задачу : в двух пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке, если в о??ной из них тетрадей в 4 раза меньше, чем в другой?

Математика

Решить задачу : в двух пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке, если в о??ной из них тетрадей в 4 раза меньше, чем в другой?

Автор: Гость