Решить задачу : в двух пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке, если в о??ной из них тетрадей в 4 раза меньше, чем в другой?

Математика
Решить задачу : в двух пачках 270 тетрадей. Сколько тетрадей в каждой пачке, если в о??ной из них тетрадей в 4 раза меньше, чем в другой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так значит будем делать через уравнение
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