1)Синтаксический разбор предложения:Многие годы это ощущение жило в душе стихией(??ам односоставный двусоставный итд 2)Морфологический разбор слова: крупное 3)Состав,словообразовательный разбор слова:жизнеутверждением Помоги...

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1)Синтаксический разбор предложения:Многие годы это ощущение жило в душе стихией(??ам односоставный двусоставный итд 2)Морфологический разбор слова: крупное 3)Состав,словообразовательный разбор слова:жизнеутверждением Помогите пожалуйста,кому не трудно

Автор: Гость