1)Синтаксический разбор предложения:Многие годы это ощущение жило в душе стихией(??ам односоставный двусоставный итд 2)Морфологический разбор слова: крупное 3)Состав,словообразовательный разбор слова:жизнеутверждением Помоги...

Русский язык
1)Синтаксический разбор предложения:Многие годы это ощущение жило в душе стихией(??ам односоставный двусоставный итд 2)Морфологический разбор слова: крупное 3)Состав,словообразовательный разбор слова:жизнеутверждением Помогите пожалуйста,кому не трудно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)(простое,повест.,невоскл.,двусоставное.,расп.,утвердительное, не осложнено)
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