Мужчина болеющий отсутствием потовых желез вступил в брак с женщиной здоровой по этому признаку. Каковы возможные генотипы и фенотипы детей. Здоровый доминант

Биология
Мужчина болеющий отсутствием потовых желез вступил в брак с женщиной здоровой по этому признаку. Каковы возможные генотипы и фенотипы детей. Здоровый доминант
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ха - отсутствие потовых желез ХА - норма Р: ХаУ * ХАХ- (есть два варианта: либо мать гомозиготна (ХАХА), либо она гетерозиготна (ХАХа)) 1. Р: ХАХА * ХаУ G: ХА - от матери и Ха, У - от отца F1: ХАХа - здоровая девочка       ХАУ - здоровый мальчик 2. Р: ХАХа * ХаУ G: ХА и Ха - матери и Ха, у - от отца F1: ХАХа - здоровая девочка       ХАУ - здоровый мальчик       ХаХа - девочка без потовых желез       ХаУ - мальчик без потовых желез.       
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