Если один из катетов прямоугольного треугольника равен 2 корень из 5 см и периметр - 10 +2корень из 5 см,то найдите второй катет и гипотенузу данного треугольника

Алгебра
Если один из катетов прямоугольного треугольника равен 2 корень из 5 см и периметр - 10 +2корень из 5 см,то найдите второй катет и гипотенузу данного треугольника
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