Если один из катетов прямоугольного треугольника равен 2 корень из 5 см и периметр - 10 +2корень из 5 см,то найдите второй катет и гипотенузу данного треугольника
Алгебра
Если один из катетов прямоугольного треугольника равен 2 корень из 5 см и периметр - 10 +2корень из 5 см,то найдите второй катет и гипотенузу данного треугольника
Ответ(ы):
Гость:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В стихотворении А.В.Кольцова ,,Косарь,, : Ты пахни в лицо , ветер с полудня ! Освежи , взволнуй степь просторную! просторную это а)метафора Б) эппи...
Английский язык
Английский язык