В стихотворении А.В.Кольцова ,,Косарь,, : Ты пахни в лицо , ветер с полудня ! Освежи , взволнуй степь просторную! просторную это а)метафора Б) эппитет в)олицетворение г) зачин заранее спасибо

Литература
В стихотворении А.В.Кольцова ,,Косарь,, : Ты пахни в лицо , ветер с полудня ! Освежи , взволнуй степь просторную! просторную это а)метафора Б) эппитет в)олицетворение г) зачин заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ Б - эпитет .......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Раздели слова для переноса.укажи количество слогов,букв,звуков. прудики,дубки
Ответить
Английский язык
Помогите перевести пожалуйста! Даю 20 баллов
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста Не могу решить
Ответить
Математика
В группе 30 учеников. Из них 18 интересуются математикой, 17-английским языком, Каким может быть количество учеников, которые интересуются двумя пр...
Ответить
Биология
1)тонкий срез органа растения,помещённый на предметное стекло в каплю воды,называ??тся.... 2)тоненькое ,хрупкое стёклышко,которым накрывают микро...
Ответить