В стихотворении А.В.Кольцова ,,Косарь,, : Ты пахни в лицо , ветер с полудня ! Освежи , взволнуй степь просторную! просторную это а)метафора Б) эппитет в)олицетворение г) зачин заранее спасибо

Литература

В стихотворении А.В.Кольцова ,,Косарь,, : Ты пахни в лицо , ветер с полудня ! Освежи , взволнуй степь просторную! просторную это а)метафора Б) эппитет в)олицетворение г) зачин заранее спасибо

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