1)тонкий срез органа растения,помещённый на предметное стекло в каплю воды,называ??тся.... 2)тоненькое ,хрупкое стёклышко,которым накрывают микропрепорат,называется,,, 3)рассматривая под микроскопом тоненькие срезы разных орг...

Биология
1)тонкий срез органа растения,помещённый на предметное стекло в каплю воды,называ??тся.... 2)тоненькое ,хрупкое стёклышко,которым накрывают микропрепорат,называется,,, 3)рассматривая под микроскопом тоненькие срезы разных органов растения,учёные установили ,что все части растений состоят из....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. микропрепарат 2. покровное 3. клеток
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