1)тонкий срез органа растения,помещённый на предметное стекло в каплю воды,называ??тся.... 2)тоненькое ,хрупкое стёклышко,которым накрывают микропрепорат,называется,,, 3)рассматривая под микроскопом тоненькие срезы разных орг...

Биология

1)тонкий срез органа растения,помещённый на предметное стекло в каплю воды,называ??тся.... 2)тоненькое ,хрупкое стёклышко,которым накрывают микропрепорат,называется,,, 3)рассматривая под микроскопом тоненькие срезы разных органов растения,учёные установили ,что все части растений состоят из....

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