1)тонкий срез органа растения,помещённый на предметное стекло в каплю воды,называ??тся.... 2)тоненькое ,хрупкое стёклышко,которым накрывают микропрепорат,называется,,, 3)рассматривая под микроскопом тоненькие срезы разных орг...
Биология
1)тонкий срез органа растения,помещённый на предметное стекло в каплю воды,называ??тся.... 2)тоненькое ,хрупкое стёклышко,которым накрывают микропрепорат,называется,,, 3)рассматривая под микроскопом тоненькие срезы разных органов растения,учёные установили ,что все части растений состоят из....
Ответ(ы):
Гость:
1. микропрепарат 2. покровное 3. клеток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Даю 70 баллов!!!!Высота правильной четырёхугольной пирамиды равна 7 см,а сторона основания 8 см.Найдите боковое ребро
Английский язык
Математика
Қазақ тiлi