Помогите перевести пожалуйста! Даю 20 баллов
Английский язык
Помогите перевести пожалуйста! Даю 20 баллов
Ответ(ы):
Гость:
1) to use Internet 2) to borrow 3) to go to school 4) to finish school 5) to be interested in a school subject
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