Раздели слова для переноса.укажи количество слогов,букв,звуков. прудики,дубки

Русский язык
Раздели слова для переноса.укажи количество слогов,букв,звуков. прудики,дубки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пру ди ки (перенос) 3 слога 7 букв
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