Найти разность величин 6км 8м- 4979м=
Математика
Найти разность величин 6км 8м- 4979м=
Ответ(ы):
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6км 8м -4979 м= 6008 м - 4979 м =1029 м = 1 км 29 м
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