Задание,на фотографии,помогите пожалуйста:3
Русский язык
Задание,на фотографии,помогите пожалуйста:3
Ответ(ы):
Гость:
Всю прелесть детства мы понимаем, когда взрослеем. Ямщики подвязали колокольчики, чтобы звук не привлек внимание сторожей. Меня захватила эта книга, потому что я ничего не знала о друзьях Пушкина. Тройка понеслась по снегу, который блестел и искрился на дороге.Я не поверил, что Пушкин бывал в этих местах.
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