Замени g одночленом так, чтобы получился квадрат двучлена g+5x+16x2

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G+5х+16х² = перепишем выражение следующим образом (4х)²+2*4х*√g+g , значит 2*4х*√g=5x 8x√g =5x √g=5/8 g=25/64 подставим это значение в исходное выражение 25/64+5х+16х²=(5/8)²+2*(5/8*4х)+(4х)²=(5/8+4х)²