СРОЧНО! 24 балла!!Fe cuso4 naoh hcl co2 k2o - надо написать что с чем соединяется.
Химия
СРОЧНО! 24 балла!!Fe cuso4 naoh hcl co2 k2o - надо написать что с чем соединяется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + CuSO₄ = Cu + FeSO₄ Fe + 2HCI = FeCI₂ + H₂↑ CuSO₄ + 2NaOH = Cu(OH)₂↓ + Na₂SO₄ NaOH + HCI= NaCI + H₂O 2NaOH + CO₂ = Na₂CO₃ + H₂O CO₂ + K₂O = K₂CO₃
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Представьте в виде квадрата двучлена a^2 - 2ab +b^2 c^2 + 10c + 25 p^2 + 36 - 12p 9/16 a^2 - 2ab + 16/9b2 9 + a^2 - 6a 2cd + c^2 + d^2 ...
Английский язык
Французский язык