СРОЧНО! 24 балла!!Fe cuso4 naoh hcl co2 k2o - надо написать что с чем соединяется.

Химия
СРОЧНО! 24 балла!!Fe cuso4 naoh hcl co2 k2o - надо написать что с чем соединяется.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + CuSO₄ = Cu + FeSO₄ Fe + 2HCI = FeCI₂ + H₂↑ CuSO₄ + 2NaOH = Cu(OH)₂↓ + Na₂SO₄ NaOH + HCI= NaCI + H₂O 2NaOH + CO₂ = Na₂CO₃ + H₂O CO₂ + K₂O = K₂CO₃
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